Источники сообщили о скорой смене гендиректора ФПК

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Гендиректор АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД, занимается дальними перевозками) Петр Иванов уйдет в отставку, его заменит нынешний начальник Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД) Владимир Пястолов, сообщили источники "Интерфакса".

Собеседник, информированный о деятельности РЖД, назвал Пястолова основным кандидатом на смену Иванову. Другой источник знает, что вопрос о назначении Пястолова совет директоров ФПК рассмотрит уже 2 октября.

По информации одного из источников, Иванов из ФПК может перейти в "дочку" РЖД по ВСМ - АО "Скоростные магистрали".

В РЖД и ФПК от комментариев воздерживаются.

"Федеральная пассажирская компания" занимается перевозками в поездах дальнего следования, кроме перевозок на Сахалине, в Якутии, а также осуществляемых самим ОАО "РЖД" (в высокоскоростных поездах "Сапсан" и скоростных электричках "Ласточка") и частными операторами. РЖД принадлежит 100% акций ФПК.