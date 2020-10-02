Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:33Заразились
на 02.10В России 1 194 643+9 412В мире 34 205 755+237 662

Глава иркутского Усть-Кута задержан по делу о злоупотреблении

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Следователи СКР по материалам ФСБ возбудили уголовное дело в отношении главы города Усть-Кут Иркутской области Александра Душина, которого заподозрили в должностном преступлении.

Пресс-служба СКР сообщила, что дело возбуждено по статье "злоупотребление должностными полномочиями, совершенное главой органа местного самоуправления, повлекшее тяжкие последствия2.

По версии следствия, в 2019 году Душин от имени городской администрации заключил с коммерческой фирмой муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству. Позднее, несмотря на невыполнение работ в полном объеме, а также выполнение части работ не в соответствии с контрактом, глава города, "действуя из корыстной и иной личной заинтересованности, подписал акты о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат".

На основании этих документов из федерального, областного и местного бюджетов были оплачены работы на общую сумму более 40 млн рублей. Из них 16 млн рублей - за невыполненные либо выполненные с нарушением проектной документации работы. Как отмечает СКР, на счета юридических лиц, аффилированных Душину, подрядчиком перечислены денежные средства в сумме более 16 млн рублей.

Утром 2 октября чиновника задержали в аэропорту Иркутска. В администрации Усть-Кута, по месту жительства иных лиц, причастность которых к совершению преступления проверяется, проводятся обыски.

В настоящее время решается вопрос об избрании Душину меры пресечения.

Иркутская область Александра Душин Усть-Кут

Новости
Пандемия коронавируса

Песков заявил, что о жестком карантине в РФ речи пока не идет

Песков заявил, что о жестком карантине в РФ речи пока не идет
Пандемия коронавируса

Суточный COVID-прирост в России превысил 9,4 тыс.

Суточный COVID-прирост в России превысил 9,4 тыс.

В РЖД анонсировали запуск нового плацкарта с удлиненной полкой

Дальневосточный федеральный университет присоединился к Университетской программе "Интерфакса"

Пандемия коронавируса

Академик РАН спрогнозировал победу над COVID-19 к концу 2021 года

Академик РАН спрогнозировал победу над COVID-19 к концу 2021 года

Что произошло за день: четверг, 1 октября

Собянин спрогнозировал суточное число случаев COVID-19 в Москве в 3 тыс.

Собянин спрогнозировал суточное число случаев COVID-19 в Москве в 3 тыс.

Председателем Мосгорсуда назначен Михаил Птицын

Председателем Мосгорсуда назначен Михаил Птицын
Навальный попал в больницу

Москалькова призвала возбудить дело из-за инцидента с Навальным

Москалькова призвала возбудить дело из-за инцидента с Навальным
Пандемия коронавируса

Промпроизводство вакцины "Спутник V" в Петербурге начнут к декабрю

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');