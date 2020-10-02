Глава иркутского Усть-Кута задержан по делу о злоупотреблении

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Следователи СКР по материалам ФСБ возбудили уголовное дело в отношении главы города Усть-Кут Иркутской области Александра Душина, которого заподозрили в должностном преступлении.

Пресс-служба СКР сообщила, что дело возбуждено по статье "злоупотребление должностными полномочиями, совершенное главой органа местного самоуправления, повлекшее тяжкие последствия2.

По версии следствия, в 2019 году Душин от имени городской администрации заключил с коммерческой фирмой муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству. Позднее, несмотря на невыполнение работ в полном объеме, а также выполнение части работ не в соответствии с контрактом, глава города, "действуя из корыстной и иной личной заинтересованности, подписал акты о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат".

На основании этих документов из федерального, областного и местного бюджетов были оплачены работы на общую сумму более 40 млн рублей. Из них 16 млн рублей - за невыполненные либо выполненные с нарушением проектной документации работы. Как отмечает СКР, на счета юридических лиц, аффилированных Душину, подрядчиком перечислены денежные средства в сумме более 16 млн рублей.

Утром 2 октября чиновника задержали в аэропорту Иркутска. В администрации Усть-Кута, по месту жительства иных лиц, причастность которых к совершению преступления проверяется, проводятся обыски.

В настоящее время решается вопрос об избрании Душину меры пресечения.