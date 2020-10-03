В Петербурге раскрыли дело эзотерического ордена мошенников

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - В Петербурге завершено расследование дела о многомиллионном мошенничестве, в котором обвиняются члены оккультной организации "Орден Пути".

Как сообщила пресс-служба регионального главка МВД, по данному делу проходят две женщины. По данным следствия, с 31 декабря 2010 года по 22 декабря 2016 года подельницы обманом похитили у граждан более 16,8 миллионов рублей.

В 2006 году 52-летняя Гайва Тихомирова создала оккультную организацию "Орден Пути", где проводила платные консультации и тренинги. Клиентом мог стать только человек с высшим образованием, купивший "защитный купол" стоимостью до 20 тыс. евро; для коммерческих организаций цена "купола" доходила до 300 тыс. евро.

При этом лидер организации и ее сообщница заверяли граждан в том, что полученные деньги будут переданы в официальные религиозные православные организации для эффективного действия "защитного купола". Однако деньгами женщины распоряжались по собственному усмотрению.

Клиентами сообщества, по данным полиции, являются не менее 30 человек.

В пресс-службе сообщили, что приняты меры к возмещению материального ущерба потерпевшим: в частности наложен арест на две квартиры, находящиеся в собственности лидера организации.