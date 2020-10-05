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ФПК возглавил Владимир Пястолов

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Совет директоров ОАО "РЖД" сменил гендиректора дочерней "Федеральной пассажирской компании".

ФПК возглавил бывший начальник Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД) Владимир Пястолов. От него ждут применения новых подходов к развитию пассажирских перевозок поездами дальнего следования, сообщил черех пресс-службу глава РЖД Олег Белозеров.

Бывший гендиректор ФПК Петр Иванов стал гендиректором АО "Скоростные магистрали" ("дочка" РЖД по ВСМ).

Ранее об этих кадровых перестановках сообщали источники "Интерфакса".

"Федеральная пассажирская компания" занимается перевозками в поездах дальнего следования, кроме перевозок на Сахалине, в Якутии, а также осуществляемых самим ОАО "РЖД" (в высокоскоростных поездах "Сапсан" и скоростных электричках "Ласточка") и частными операторами. РЖД принадлежит 100% акций ФПК.

РЖД ФПК Петр Иванов Владимир Пястолов

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