В Удмуртии допустили введение COVID-ограничений, аналогичных весенним

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Глава Удмуртии Александр Бречалов на аппаратном совещании в понедельник не исключил, что в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в регионе потребуется введение ограничений, которые действовали этой весной.

"Коечный фонд заполнен сейчас на 100%, сейчас мы начинаем использовать резервный коечный фонд", - сказал он.

По мнению Бречалова, "нет смысла здесь уповать на сознательность людей, что они будут использовать средства индивидуальной защиты", а также, что люди с хроническими заболеваниями не будут выезжать за пределы региона, в том числе за границу.

"Если нет ограничений, они будут ездить. Наша задача их уберечь", - сказал глава региона. Он обратил внимание, что людей из группы риска следует переводить на удаленный режим работы.

По данным республиканского оперштаба, на 5 октября в Удмуртии зарегистрировано 5 932 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции, из них 106 - за минувшие сутки. 3 985 человек выздоровели, 103 инфицированных коронавирусом умерли.