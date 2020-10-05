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Смольный пообещал Теодору Курентзису восстановить церковь в Доме радио

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Петербурга Александр Беглов на встрече с дирижером Теодором Курентзисом пообещал восстановить церковь Николая Чудотворца в Доме радио, сообщает пресс-служба Смольного.

"Сегодня Дом радио становится полноценным культурным центром, настоящей творческой резиденцией в историческом месте", - сказал Беглов на встрече с художественным руководителем оркестра и хора musicAeterna.

Маэстро обратился к главе города с просьбой восстановить помещение бывшей домовой церкви Николая Чудотворца, которое сейчас используется для хранения инструментов. По замыслу Курентзиса, там будут проходить концерты хора, в том числе планируется исполнение духовной музыки в аутентичной атмосфере.

"Мы договорились, что будем восстанавливать церковь. Это наша история, история Петербурга", - сказал губернатор.

Беглов отметил, что нельзя забывать и о ленинградском периоде истории Дома радио. В годы блокады радиовещание отсюда не прерывалось ни на один день. Тогда радио было для ленинградцев единственным источником информации, поддерживало их силы и веру в победу. Отсюда в годы блокады выходила в эфир Ольга Берггольц.

Губернатор подчеркнул важность сохранения блокадной студии, которая должна стать частью единого мемориального пространства, сохраняющего память о блокадном подвиге Ленинграда. По его словам, также необходимо оцифровать архивы Дома радио.

В Доме радио располагается не только репетиционно-концертная база оркестра, но и культурно-образовательная площадка. Там проводят концерты, лекции, кинопоказы, устраивают диспуты и перформансы.

Симфонический оркестр и хор musicAeterna были основаны в 2004 году в Новосибирске дирижером Курентзисом, с 2011 по 2019 год работали на базе Пермского театра оперы и балета. С сентября 2019 года стали независимым коллективом.

Петербург Теодор Курентзис Александр Беглов

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