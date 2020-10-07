Житель Владивостока отсудил у полиции 3000 рублей за задержание

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Приморский краевой суд взыскал с полиции 3000 рублей по иску Дмитрия Зубарева из Владивостока. Он требовал компенсацию в 13 000 евро за задержание зимой 2018 года на несогласованной акции сторонников Алексея Навального. На акции он находился как журналист.

Фрунзенский районный суд ранее отклонил его иск, теперь апелляционная инстанция отменила предыдущее решение и частично удовлетворила требования истца, сказала пресс-секретарь краевого суда Яна Шеремет.

"Частично "выиграл" дело у МВД по факту преследования меня в 2018 году за присутствие в качестве представителя СМИ на демонстрации, когда был дрифт тракторов на центральной площади Владивостока. Краевой суд частично отменил решение Фрунзенского районного суда и присудил 3 000 рублей за нарушение права на свободу и личную неприкосновенность. В части компенсации морального вреда за нарушение права на свободу распространения информации отказали", - сказал Зубарев "Интерфаксу".

По его словам, 28 января 2018 года на него составил протокол по статье 20.2 КоАП (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга). На акцию, приуроченную к президентским выборам и недопуску к ним Навального, он пришел как замглавного редактора газеты "Свободная речь". Власти Владивостока митинг тогда не согласовали. Сторонники Навального вышли на площадь одновременно со снегоуборочной техникой при том, что снега на земле не было. В соцсетях ситуацию на площади назвали "дрифтом тракторов".

"Задерживали, встречали в аэропорту, держали в состоянии неопределенности, потом узнал, что полиция дело прекратила. Я обратился в суд с иском о компенсации морального вреда. Фрунзенский районный суд Владивостока отказал в удовлетворении требований и отказался давать оценку действиям сотрудников полиции", - пояснил собеседник агентства.

Отказ согласовать эту акцию оспорен в ЕСПЧ.