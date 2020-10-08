Песков заявил, что уроки весны научили мобилизовывать систему здравоохранения

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Из уроков весны 2020 года в России были сделаны выводы и к осени была мобилизована и переналажена под COVID-19 система здравоохранения, что позволяет более уверенно действовать на фоне растущей угрозы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Действительно, статистика является поводом для серьезной обеспокоенности, а главное - является поводом для нашей внутренней мобилизации, каждого из нас. Потому что если каждый из нас не сделает выводы из этого, имеется в виду и ношение масок, и соблюдение всех гигиенических и санитарных режимов, то тогда цифры будут расти еще быстрее", - предостерег он.

Ситуация на местах лучше видна руководителям регионов, которые еще весной получили определенные полномочия по реагированию. В случае роста заболеваемости "как раз руководителям регионов на местах придется думать о том, как эту динамику выправлять", отметил Песков.

На утро 8 октября стало известно, что по стране суточный прирост заболеваемости COVID-19 составил 11 493 новых случая. Показатель превышает 11 000 третьи сутки подряд.