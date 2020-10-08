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В России за сутки выявлено еще 11 493 случая коронавируса

В России за сутки выявлено еще 11 493 случая коронавируса
Фото: Reuters

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Суточный COVID-прирост в России составил 11 493, сообщает оперштаб.

Всего в стране уже 1 260 112 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа.

В Москве выявлено 3323 новых заболевших. В столице за последние сутки 1 341 человек был выписаны по выздоровлению, 55 скончались. Показатель смертности в столице является самым высоким в РФ.

В целом новые эпизоды выявлялись в 85 регионах: в частности, еще 461 новый случай COVID-19 за сутки зарегистрирован в Санкт-Петербурге, 433 - в Московской области, 261 - в Ростовской области, 234 - в Нижегородской области, 194 - в Воронежской области, 184 - в Свердловской области, 182 - в Архангельской области.

За сутки в стране скончался 191 человек, общее число жертв достигло 22 056.

Поправились и выписаны в РФ 1 002 329 пациентов, в том числе 7 054 за последние сутки.

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