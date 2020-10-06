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Люди из окружения Путина сделали прививку от коронавируса

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что многие его близкие и родственники привились российской вакциной от коронавируса.

"В моем окружении очень много близких мне людей и близких родственников мы вакцинировали. Все сотрудники, которые вокруг меня работают. Речь идет о десятках людей", - рассказал Путин в ходе встречи с председателем политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком.

Путин также сообщил, что прививку сделало почти все руководство Минобороны.

По словам российского президента, у семи-восьми человек после вакцинации незначительно поднималась температура.

Он рассказал, что в России проводится разъяснительная работа с гражданами относительно возможной температуры после вакцинации. "Мы здесь в России эту тему обсуждаем постоянно. Люди знают, что может температура подняться, ломота какая-то. При определенной вакцинации это естественно. При определенных видах вакцин этого не происходит", - рассказал Путин.

Медведчук рассказал, что сам испробовал российскую вакцину, когда отдыхал в Крыму в августе. "Вакцинировался я, жена Оксана, наш сын Богдан. Очень хорошо ее перенес и считаю, что это самое эффективное средство на сегодняшний день в борьбе с коронавирусом", - заявил он.

По словам Медведчука, ни у кого из членов его семьи не было температуры или каких-либо осложнений, зато появились антитела.

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