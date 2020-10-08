В комитете по труду Смольного загорелся стеллаж с документами

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - В Петербурге в здании городского комитета по труду и занятости на улице Галерной случился пожар. В архиве на четвертом этаже загорелся стеллаж с документами, сообщили в региональном управлении МЧС.

Сигнал о возгорании поступил пожарным в 11:48 в четверг. Площадь возгорания пожарные оценили в 1 квадратный метр.

В здании возникло сильное задымление. Оттуда еще до прибытия сотрудников МЧС вывели сорок человек.

Пожар потушили в 12:14. Никто не пострадал, отметили в МЧС.