В Красноярском крае ввели режим ЧС из-за разлива топлива в Ангару

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Власти Кежемского района Красноярского края ввели режим ЧС из-за разлива нефтепродуктов в реку Ангара, сообщает пресс-служба краевого Главного управления МЧС в субботу.

"Постановление администрации Кежемского района от 9 октября введен режим ЧС на территории района в связи с разливом нефтепродуктов в реку Ангара", - говорится в сообщении.

Знакомый с ситуацией источник сообщил "Интерфаксу", что в районе вахтового поселка Новая Кежма при перекачке дизельного топлива с баржи произошел разлив около 500 литров дизельного топлива.