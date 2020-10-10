Прокуратура связала разлив топлива в Ангару с износом цистерны

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Причиной разлива топлива в реку в Кежемском районе Красноярского края могли стать неправильная транспортировка ГСМ и значительный износ транспортного контейнера, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры в субботу.

Там уточнили, что в субботу в прокуратуру края поступила информация о разливе дизельного топлива с транспортировочной баржи, принадлежащей ООО "Приангарская ЛПК". Начата проверка.

На месте происшествия помимо прокуратуры работают сотрудники краевого главка МВД, СКР и МЧС.

2 октября в поселке Новая Кежма при перекачке в реку попало около 500 литров топлива. До 9 октября организация, которой принадлежали нефтепродукты, пытались устранить последствия самостоятельно, после чего сообщила о произошедшем в районную Единую дежурную диспетчерскую службу. Для оценки ущерба будут привлечены экологи. Районные власти ввели режим ЧС.