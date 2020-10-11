Путин отметил стабильную работу российского АПК в условиях пандемии

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Российский агропромышленный комплекс (АПК) продолжал стабильно работать даже в условиях ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19, заявил президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

"Особо подчеркну, что даже в сложных условиях, связанных с эпидемией коронавируса, в режиме ограничений отечественный АПК продолжал стабильно работать", - отметил Путин в поздравлении работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Путин также подчеркнул, что работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности "трудились, не только проявляя высочайшую самоотдачу, но и настоящее мужество".

День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в России отмечается ежегодно во второе воскресенье октября. В 2020 году этот профессиональный праздник выпадает на 11 октября.