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В Дагестане восстановили подачу света жителям после непогоды

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Энергетики филиала ПАО "Россети Северный Кавказ"- "Дагэнерго" восстановили технологические нарушения, спровоцированные на энергообъектах неблагоприятными погодными условиями, сообщает в воскресенье пресс-служба компании.

По ее данным, к 22:00 по Москве специалисты вернули энергоснабжение порядка 97% потребителей из числа оставшихся без света из-за разгула стихии. Полностью оно было восстановлено к 00:45 по московскому времени, отметили в пресс-службе.

По прогнозам Гидрометцентра Дагестана, в воскресенье также ожидается шквалистый ветер. В настоящее время дежурные бригады продолжают работы по неотложным заявкам, которые в связи с локальными отключениями по сети низкого напряжения 0,4 кВ поступают от жителей Махачкалы и ее пригорода, а также некоторых районов республики.

Энергетики продолжают дежурство. Энергоснабжение региона на контроле 292 дежурных специалистов филиала в составе 87 аварийно-восстановительных и ремонтных бригад. Мобилизовано 96 единиц спецтехники.

Как сообщалось, накануне около 51 тыс. жителей Махачкалы и еще 42 населенных пунктов Дагестана остались без электроэнергии из-за сильного ветра.

Дагестан

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