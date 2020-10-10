В Дагестане непогода оставила без электричества более 50 тыс. человек

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Жители столицы Дагестана лишились электроэнергии из-за сильного ветра, отмечается в субботу на карте ТЭК Минэнерго России.

Как говорится в материалах, без электроснабжения остаются около 51 тыс. потребителей в Махачкале и 42 населенных пунктах Хасавюртовского, Кизлярского, Кизилюртовского и Кумторкалинского районов республики.

Отмечается, что к аварийно-восстановительным работам привлечены 35 бригад в составе 130 человек и 35 единиц специальной техники.

С утра субботы МЧС Дагестана предупредило население республики об усилении ветра до 25 метров в секунду. Высота волн на Каспийском море достигает трех метров.

Сотрудники МЧС выехали по разным адресам в городах Махачкала и Кизляр, где ветром частично сорваны крыши и повалены деревья.