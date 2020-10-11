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В российские регионы направят более 8,8 млрд руб. для выплат на детей

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Более 8,8 млрд рублей будет дополнительно направлено в регионы на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет, соответствующее распоряжение подписал премьер России Михаил Мишустин.

Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба правительства РФ.

"Необходимость дополнительного финансирования связана с ростом количества детей, чьи родители имеют право на выплату. Их в России уже более 3,8 миллиона человек", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что ежемесячные пособия на детей от 3 до 7 лет введены указом президента с 1 января этого года. Выплаты начались с 1 июня. Их получают семьи с низкими доходами.

Отмечается, что размер пособия составляет 50% регионального прожиточного минимума на ребенка. Это примерно 5,5 тыс. рублей в месяц в зависимости от региона.

Как добавили в пресс-службе, оформить выплату можно, подав электронное заявление на портале госуслуг, при личном визите в МФЦ или органы соцзащиты.

Михаил Мишустин

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