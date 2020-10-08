Семьи в регионах РФ получат еще 10 млрд руб. на детей

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Правительство выделяет регионам дополнительно около 10 млрд рублей на выплаты некоторым категориям семей с детьми, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Сегодня правительство дополнительно направит свыше 1 млрд рублей регионам на ежемесячные выплаты семьям, в которых родился третий ребенок или последующие дети, и почти 9 млрд рублей на выплаты семьям с детьми от трех до семи лет", - сказал Мишустин на заседании правительства в четверг.

Кроме того, сообщил премьер, порядка 3 млрд рублей дополнительно будет выделено на поддержку работников стационарных организаций социального обслуживания, в которых введен посменный режим работы - соцработники, медики и другие сотрудники.

"Они делают все, чтобы помочь своим подопечным, многие из которых живут там постоянно. Работают круглосуточно и с полной самоотдачей, оказывают помощь людям с выявленным коронавирусом и из группы риска", - сказал Мишустин.

"Ситуация с распространением опасной инфекции остается сложной, поэтому мы продлеваем период, в течение которого таким работникам будут начислять стимулирующие выплаты - на эти цели дополнительно выделим регионам около 3 млрд рублей", - сообщил премьер.