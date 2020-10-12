Госдума рассмотрит лишение Лысакова должности в комитете 13 октября

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Президиум фракции "Единая Россия" поддержал предложение снять депутата Вячеслава Лысакова с должности первого зампредседателя комитета Госдумы по законодательству и госстроительству. На пленарное заседание этот вопрос вынесут 13 октября, сказал "Интерфаксу" источник во фракции.

Ранее председатель фракции Сергей Неверов заявил, что Лысакова могут отстранить от должности, чтобы его "неуместные и некорректные" высказывания не ассоциировались ни с позицией комитета, ни с позицией фракции. Оставаясь просто депутатом, Лысаков сможет говорить, что считает нужным, добавил он.

Источник "Интерфакса" во фракции связал происходящее с тем, что в последнее время Лысаков в своем телеграмм-канале публикует комментарии, "откровенно хамские в отношении своих коллег по фракции и партии".

Сам Лысаков подтвердил, что такую реакцию вызвала совокупность его высказываний, в том числе по политическим темам. Он напомнил, что не является единороссом, поэтому начинает искать партию, от которой сможет выдвинуться на следующие думские выборы.