В России введут новый формат голосования по вопросам благоустройства

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Власти районов и городов России с 1 января 2021 года должны будут размещать информацию о планах по благоустройству территорий в интернете, а граждане смогут голосовать за них и вносить свои предложения.

Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба правительства РФ в понедельник.

Сейчас такая практика принята в основном в крупных городах. С нового года ее введут по всей стране.

Чтобы запустить этот механизм, правительство внесло изменения в госпрограмму "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами".

Помимо результатов обсуждения планов граждане смогут получить доступ к сведениям о составе общественных комиссий по рассмотрению проектов благоустройства, ознакомиться с протоколами и графиками их заседаний.