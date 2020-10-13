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Житель Якутии во время рыбалки незаконно добыл лося

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - В Якутии в отношении местного рыбака возбуждено уголовное дело о незаконной охоте. В МВД считают, что он во время рыбалки застрелил лося, хотя не имел на это лицензии и хотя сезон охоты на лосей сейчас закрыт.

Факт незаконного отстрела животного обнаружился в августе. Инспекторы ГИБДД и участковый уполномоченний из Момского района при проверке машины подозреваемого нашли там разделанную тушу лося.

"Выяснилось, что 56-летний подозреваемый во время рыбалки, находясь в 178 километрах от села Хонуу, заметил на противоположном берегу реки Индигирка самца дикого лося и решил незаконно добыть его", - говорится в пресс-релизе. Он застрелил животное из зарегистрированного охотничьего ружья, не имея лицензии, разделал на месте и забрал половину туши.

Эксперты оценили нанесенный им ущерб в 240 000 рублей.

Подозреваемого оставили на свободе под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Якутия МВД Индигирка Хонуу

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