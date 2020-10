В сельской библиотеке в томике Стейнбека нашли заначку читателя из 90-х

В библиотеке найден КЛАД!!!!!😲 Сегодня сотрудники библиотеки в одной из книг Джона Стейнбека нашли денежные купюры образца 1995 года. Эта находка вызвала много эмоций и воспоминаний о временах двадцатипятилетней давности. Пересчитав деньги, выяснили, что их 19 тысяч рублей. Сделали предположение, что читатель, взявший книгу, использовал ее как тайник, но потом забыл об этом и сдал в библиотеку. Было бы интересно узнать, а помнят ли наши подписчики о том, что можно было купить на эту сумму в 1995 году. Свои соображения можете оставлять в комментариях.⬇️⬇️⬇️

A post shared by Библиотека с. Тамбовка (@tamb_bibl) on Oct 11, 2020 at 11:29pm PDT