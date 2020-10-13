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В сельской библиотеке в томике Стейнбека нашли заначку читателя из 90-х

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники сельской библиотеки в Амурской области обнаружили в книге Джона Стейнбека 19 тысяч рублей купюрами образца 1995 года. Об этом сотрудники Тамбовской межпоселенческой центральной библиотеки сообщили в инстаграме.

В библиотеке найден КЛАД!!!!!😲 Сегодня сотрудники библиотеки в одной из книг Джона Стейнбека нашли денежные купюры образца 1995 года. Эта находка вызвала много эмоций и воспоминаний о временах двадцатипятилетней давности. Пересчитав деньги, выяснили, что их 19 тысяч рублей. Сделали предположение, что читатель, взявший книгу, использовал ее как тайник, но потом забыл об этом и сдал в библиотеку. Было бы интересно узнать, а помнят ли наши подписчики о том, что можно было купить на эту сумму в 1995 году. Свои соображения можете оставлять в комментариях.⬇️⬇️⬇️

A post shared by Библиотека с. Тамбовка (@tamb_bibl) on

Библиотекари нашли в книге банкноту номиналом в 10 000 рублей и несколько купюр по 1000 и по 500 рублей, всего 19 000 рублей. Они предположили, что кто-то из читателей решил использовать книгу как тайник. Потом он забыл об этом и вернул книгу в библиотеку вместе с деньгами.

Купюры образца 1995 года выпускались до конца 1997 года и в настоящее время представляют интерес для коллекционеров.

Тамбовка Амурская область Джон Стейнбек

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