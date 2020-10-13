В сельской библиотеке в томике Стейнбека нашли заначку читателя из 90-х

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники сельской библиотеки в Амурской области обнаружили в книге Джона Стейнбека 19 тысяч рублей купюрами образца 1995 года. Об этом сотрудники Тамбовской межпоселенческой центральной библиотеки сообщили в инстаграме.

Библиотекари нашли в книге банкноту номиналом в 10 000 рублей и несколько купюр по 1000 и по 500 рублей, всего 19 000 рублей. Они предположили, что кто-то из читателей решил использовать книгу как тайник. Потом он забыл об этом и вернул книгу в библиотеку вместе с деньгами.

Купюры образца 1995 года выпускались до конца 1997 года и в настоящее время представляют интерес для коллекционеров.