В сельской библиотеке в томике Стейнбека нашли заначку читателя из 90-х
Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники сельской библиотеки в Амурской области обнаружили в книге Джона Стейнбека 19 тысяч рублей купюрами образца 1995 года. Об этом сотрудники Тамбовской межпоселенческой центральной библиотеки сообщили в инстаграме.
В библиотеке найден КЛАД!!!!!😲 Сегодня сотрудники библиотеки в одной из книг Джона Стейнбека нашли денежные купюры образца 1995 года. Эта находка вызвала много эмоций и воспоминаний о временах двадцатипятилетней давности. Пересчитав деньги, выяснили, что их 19 тысяч рублей. Сделали предположение, что читатель, взявший книгу, использовал ее как тайник, но потом забыл об этом и сдал в библиотеку. Было бы интересно узнать, а помнят ли наши подписчики о том, что можно было купить на эту сумму в 1995 году. Свои соображения можете оставлять в комментариях.⬇️⬇️⬇️
Библиотекари нашли в книге банкноту номиналом в 10 000 рублей и несколько купюр по 1000 и по 500 рублей, всего 19 000 рублей. Они предположили, что кто-то из читателей решил использовать книгу как тайник. Потом он забыл об этом и вернул книгу в библиотеку вместе с деньгами.
Купюры образца 1995 года выпускались до конца 1997 года и в настоящее время представляют интерес для коллекционеров.