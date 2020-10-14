В суд передано дело соратника Навального о нападении на активистку НОД

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Следствие передало в мировой суд уголовное дело координатора штаба Навального в Иркутске Сергея Беспалова по факту конфликта с активисткой Национально-освободительного движения (НОД), который случился весной. Об этом сообщило управление СК по Иркутской области.

Беспалову вменяют умышленное причинение потерпевшей вреда здоровью средней тяжести (ч.1 ст. 112 УК).

По версии следствия, конфликт произошел 14 апреля на бульваре Гагарина. Беспалов, "применяя физическую силу, причинил 47-летней женщине телесные повреждения", говорится в пресс-релизе. Она получила травму локтевого сустава.

Затем подозреваемый выбросил мобильный телефон пострадавшей через забор дома и ушел.