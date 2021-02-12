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В Иркутске соратника Навального ограничили в свободе после конфликта с активисткой НОД

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - В Иркутске мировой суд назначил два года и восемь месяцев ограничения свободы координатору местного штаба Алексея Навального Сергею Беспалову, сообщил адвокат оппозиционера Вячеслав Иванец.

Беспалов признан виновным по уголовному делу об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью женщины (ч.1 ст.112 УК). Поводом привлечь его к ответственности стал конфликт, который у него в апреле случился на улице с активисткой Национально-освободительного движения (НОД) Ириной Радзиевской.

По словам адвоката, Беспалову запрещено выходить из дома по ночам, выезжать из Иркутска без разрешения уголовно-исполнительной инспекции, посещать публичные мероприятия. Защита обжалует этот приговор.

По данным следствия, 14 апреля 2020 года на бульваре Гагарина у Беспалова и 47-летней Радзиевской произошел конфликт. Беспалов применил к ней физическую силу и нанес ей травму локтевого сустава. После этого Беспалов выбросил мобильный телефон женщины через забор дома и покинул место происшествия.

По версии Беспалова, он и другие оппозиционеры снимали видео на бульваре, Радзиевская подошла, стала их ругать и попыталась отобрать камеру у оператора. Затем она стала снимать их на телефон, он забрал у нее телефон, отошел в сторону и положил на землю, а затем отвел Радзиевскую за руку к месту, где лежал телефон.

Сергей Беспалов Иркутск Вячеслав Иванец НОД Алексей Навальный

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