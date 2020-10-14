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Вакцину центра "Вектор" введут в гражданский оборот в январе 2021 года

Вакцину центра "Вектор" введут в гражданский оборот в январе 2021 года
Фото: Пресс-служба Роспотребнадзора/ТАСС

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Вакцина научного центра "Вектор" "ЭпиВакКорона" будет введена в гражданский оборот 1 января 2021 года. Об этом сообщается в регистрационном удостоверении вакцины, опубликованном в реестре лекарственных средств Минздрава в среду.

Там указывается, что торговое наименование препарата - "ЭпиВакКорона", вакцина на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19. Форма выпуска - суспензия для внутримышечного введения.

Центр "Вектор" зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса "ЭпиВакКорона" в среду, 14 октября. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в среду в ходе совещания с членами правительства.

Вице-премьер Татьяна Голикова на том же совещании отметила, что пострегистрационные клинические испытания этой вакцины пройдут в различных регионах РФ на 40 тысячах добровольцев, в том числе на 150 – старше 60 лет. Первые партии вакцины в объеме 60 тысяч доз будут произведены в ближайшее время.

Это уже вторая вакцина против коронавируса, зарегистрированная в РФ. Первая – "Спутник V", разработанная центром имени Гамалеи, в настоящий момент проходит пострегистрационные исследования, ей уже привились 13 тысяч добровольцев.

Хроника 09 января – 14 октября 2020 годаПандемия коронавируса
Вектор ЭпиВакКорона коронавирус

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