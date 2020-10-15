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В Кремле не увидели логики в выборе попавших под санкции ЕС людей

В Кремле не увидели логики в выборе попавших под санкции ЕС людей
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - В Кремле не видят логики в выборе конкретных представителей РФ Евросоюзом для включения в санкционный список, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Печальная сторона этого вопроса заключается в том, что никакая логика в подобном решении не просматривается. Это, наверное, и является отягчающими обстоятельствами подобного решения, принятого Советом ЕС", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, какую логику в Кремле видят во включении в санкционный перечень именно тех лиц, которые в нем находятся.

Пескову также процитировали заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова, пообещавшего зеркальный ответ на введение санкций, и поинтересовались, каким может быть этот зеркальный ответ в условиях отсутствия логики в принятых Евросоюзом рестрикциях.

"Тот ответ, который будет наилучшим образом соответствовать интересам РФ", - ответил пресс-секретарь президента.

"В целом решение поставить отношения между Евросоюзом и Москвой в зависимость от человека, которого в Европе считают лидером некоей оппозиции, конечно, ничего, кроме сожаления, не вызывает", - сказал Песков.

Комментируя один из вопросов, что якобы в администрации президента была создана группа по дискредитации оппозиционера Навального, Песков сказал: "Это не так".

Он также подчеркнул, что принятые в среду антироссийские санкции ЕС являются недружественным шагом и навредят отношениям Брюсселя и Москвы.

Накануне комитет постоянных представителей стран ЕС в Брюсселе согласовал санкции против представителей РФ в связи с инцидентом с Навальным, который в ЕС расценивают как попытку убийства.

В четверг Евросоюз ввел санкции против шести физических лиц и научно-исследовательского института органической химии и технологии. Под санкции попали директор ФСБ Александр Бортников, начальник управления президента России по внутренней политике Андрей Ярин, первый замглавы президентской администрации Сергей Кириенко, заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов, а также полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Санкции также затронули один из российских НИИ.

Дмитрий Песков ЕС

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