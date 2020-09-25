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Власти Подмосковья задумались о передаче старинных усадеб в собственность

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Администрации Подмосковья становится все труднее находить инвесторов, готовых реставрировать старинные усадьбы в обмен на льготы по аренде, чиновники задумались о передаче этой недвижимости в собственность. Об этом заявил глава комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма Олег Рожнов.

По его словам, за последние семь лет по программе "1 рубль за квадратный метр" были сданы в аренду 37 памятников культуры в регионе. Однако желающих заниматься восстановлением усадеб становится все меньше.

Некоторые инвесторы отказались от проектов, столкнувшись со сложностями, в том числе финансовыми, отметил Рожнов. Также часто у арендаторов усадеб возникают сложности с получением банковским кредитом.

"Поэтому мы вместе с Минимуществом (Подмосковья - ИФ) обсуждаем варианты передачи таких объектов в собственность", - заявил Рожно.

Программа "Усадьбы Подмосковья" проводится с 2013 года. Усадьбы выставляются на аукцион, а его победители получают их в аренду на 49 лет с обязательным условием проведения восстановительных работ за свой счет. Арендатор переводится на льготные условия аренды "рубль за метр" после восстановления облика переданных ему зданий, на которое дается семь лет.

В рамках программы успешно отреставрированы две подмосковные усадьбы - Аигиных в селе Талицы Пушкинского городского округа и Круминга в Люберцах.

Московская область Усадьбы Подмосковья Мосгордума Талицы Люберцы

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