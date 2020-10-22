В РПЦ поставили вопрос о законности использования персональных данных

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - В Русской православной церкви поставили вопрос о законности сбора и использования персональных данных граждан.

"Я могу свидетельствовать, что, по крайней мере, среди православных верующих есть определенная обеспокоенность развитием новых цифровых технологий, и эту обеспокоенность мы все видим, и мы не намерены ее игнорировать, потому что мы не можем говорить, что проблемы нет, если проблема, по мнению многих наших собратьев, есть", - сказал замглавы синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в четверг на пресс-конференции в Москве.

Представитель РПЦ заявил, что проблема использования персональных данных и вообще проблема цифровизации заслуживает очень глубокого изучения.

"Свобода для нас является очень большой ценностью, и эта свобода предполагает в том числе определенную неприкосновенность нашей частной, семейной жизни. Если и собираются какие-то данные, то сбор этих данных должен носить исключительно законный характер и иметь своей целью обеспечение безопасности, предотвращение преступлений или другие понятные и ясные цели", - заметил Кипшидзе.