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Испания экстрадировала в РФ двух подозреваемых в обмане дольщиков

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - В Россию из Барселоны доставили двоих обвиняемых в совершении преступлений в сфере строительства многоквартирных домов на территории двух субъектов страны. Об этом сообщила в четверг официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России в Москву из Барселоны доставлены двое обвиняемых, которые были объявлены в розыск по каналам Интерпола", - сказала Волк журналистам.

По словам официального представителя ведомства, среди экстрадированных – Владимир Дрокин, омский бизнесмен, разыскиваемый с 2011 года. По версии следствия, в период с 2005 по 2009 год для строительства многоквартирных домов он привлек денежные средства граждан и юридических лиц в сумме свыше 600 млн рублей, которые в дальнейшем похитил и растратил.

Против Дрокина в 2010 году возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Кроме того, в течение последующих двух лет он стал фигурантом трех уголовных дел по другим преступлениям в сфере экономики, подчеркнула Волк.

"Еще один экстрадированный россиянин – Алексей Лагунин, который находился в розыске по обвинению в мошенничестве и неисполнении обязанностей налогового агента", - сказала она.

По данным МВД, возглавляемая Лагуниным ярославская строительная фирма присвоила деньги более 150 дольщиков, которые не получили обещанное жилье. "Также Лагунин обвиняется в неуплате налогов на сумму более 15 миллионов рублей", - добавила Волк.

РФ Испания

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