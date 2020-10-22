Путин признал разногласия с Турцией по Карабаху, но не нашел нужды стрелять

Президент России Владимир Путин Фото: Пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Позиции России и Турции по ситуации на Южном Кавказе не совпадают, но это не означает, что необходимо стрелять, нужно искать компромисс, заявил президент РФ Владимир Путин.

В ходе дискуссии на заседании Международного клуба "Валдай" он отметил, что по конфликту в Карабахе точки зрения Москвы и Анкары расходятся, но решать спорные вопросы подобного рода нужно не с помощью оружия, а за столом переговоров.

"Да, конечно, - подчеркнул Путин, - можно сказать, что там уже тридцать лет идут переговоры, а толку никакого нет. Ну, что ж, на мой взгляд, это не значит, что нужно начать стрелять".

Владимир Путин также заявил, что ему комфортно и надежно работать с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, который не поддается внешнему давлению. В пример он привел реализацию проекта газопровода "Турецкий поток".

"Мы с Европой годами жуем эту тему (строительства "Северного потока - 2" - ИФ), и Европа никак не может проявить какую-то элементарную самостоятельность и суверенитет, чтобы реализовать абсолютно выгодный для нее проект "Северный поток - 2", но с Турцией мы сделали это достаточно быстро, несмотря ни на какие окрики, зная и понимая свои национальные интересы, Эрдоган сказал, что мы это реализуем, и мы это сделали", - пояснил Путин.

Он заявил, что и в других сферах сотрудничества Эрдоган действует самостоятельно. "С таким партнером не просто приятно, с таким партнером надежно работается", - добавил российский лидер.