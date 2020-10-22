Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:37Заразились
на 22.10В России 1 463 306+15 971В мире 41 227 176+443 751

Путин признал разногласия с Турцией по Карабаху, но не нашел нужды стрелять

Путин признал разногласия с Турцией по Карабаху, но не нашел нужды стрелять
Президент России Владимир Путин
Фото: Пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Позиции России и Турции по ситуации на Южном Кавказе не совпадают, но это не означает, что необходимо стрелять, нужно искать компромисс, заявил президент РФ Владимир Путин.

В ходе дискуссии на заседании Международного клуба "Валдай" он отметил, что по конфликту в Карабахе точки зрения Москвы и Анкары расходятся, но решать спорные вопросы подобного рода нужно не с помощью оружия, а за столом переговоров.

"Да, конечно, - подчеркнул Путин, - можно сказать, что там уже тридцать лет идут переговоры, а толку никакого нет. Ну, что ж, на мой взгляд, это не значит, что нужно начать стрелять".

Владимир Путин также заявил, что ему комфортно и надежно работать с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, который не поддается внешнему давлению. В пример он привел реализацию проекта газопровода "Турецкий поток".

"Мы с Европой годами жуем эту тему (строительства "Северного потока - 2" - ИФ), и Европа никак не может проявить какую-то элементарную самостоятельность и суверенитет, чтобы реализовать абсолютно выгодный для нее проект "Северный поток - 2", но с Турцией мы сделали это достаточно быстро, несмотря ни на какие окрики, зная и понимая свои национальные интересы, Эрдоган сказал, что мы это реализуем, и мы это сделали", - пояснил Путин.

Он заявил, что и в других сферах сотрудничества Эрдоган действует самостоятельно. "С таким партнером не просто приятно, с таким партнером надежно работается", - добавил российский лидер.

Владимир Путин Нагорный Карабах Реджеп Тайип Эрдоган

Новости

Путин оценит возможность остаться президентом после 2024 года, "когда придет время"

Путин оценит возможность остаться президентом после 2024 года, "когда придет время"

Президент РФ заявил, что "его не колышат" обвинения в его адрес

Президент РФ заявил, что "его не колышат" обвинения в его адрес
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Президент РФ оценил число жертв конфликта в Карабахе в почти 5 тыс.

Путин заявил, что лично помог Навальному выехать за границу на лечение

Путин заявил, что лично помог Навальному выехать за границу на лечение

Путин назвал простым предложением идею Минфина сократить армию

Путин назвал простым предложением идею Минфина сократить армию
Пандемия коронавируса

Путин не увидел необходимости возвращать весенние COVID-ограничения

Пассажир автобуса в Новгороде открыл огонь из-за просьбы надеть маску

Минприроды проверит сообщения о нефтяном пятне на Иртыше

Прокуратура проверит сигнал о загрязнении Волги в Ярославской области

ДТП с участием Михаила Ефремова

Защита продолжит обжалование приговора Ефремова в кассации

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');