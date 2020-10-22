Путина беспокоит риск простудиться на похоронах тех, кто ждет краха РФ

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин не согласился с мнением о необходимости перестройки действующих международных структур. Он посетовал, что кто-то пытается списать Россию со счетов, но убежден, что этого не произойдет.

Выступая на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай", он вспомнил последний доклад клуба, где говорится, что в изменившихся мировых условиях институты становятся не гарантией мировой стабильности, а помехой в выстраивании отношений.

По мнению авторов доклада, уточнил президент, нас ожидает мир, где отдельные государства или группы стран будут действовать гораздо более самостоятельно, а привычные международные организации потеряют свое значение.

Российский лидер отметил, что понятно, что лежит в основе доклада: по сути послевоенный миропорядок был создан Советским Союзом, США и Великобританией. Однако изменилась роль Великобритании, СССР вообще не существует, "а Россию кто-то вообще попытался списать со счетов".

"Я уверяю вас, дорогие друзья. Мы объективно оцениваем наши возможности - интеллектуальные, территориальные, экономические и военные. И сегодняшние наши возможности и потенциал. И, укрепляя нашу страну, глядя на то, что происходит в мире, в других странах, хочу сказать тем, кто еще ждет постепенного затухания России - нас в этом случае беспокоит только одно, как бы не простудиться на ваших похоронах", - сказал президент.

Владимир Путин отметил, что не может согласиться с мнением экспертов, что существующие международные структуры надо полностью перестроить или отбросить, как устаревшие. Однако он добавил, что сама идея коррекции институционального устройства мировой политики, как минимум, достойна обсуждения.