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Путина беспокоит риск простудиться на похоронах тех, кто ждет краха РФ

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин не согласился с мнением о необходимости перестройки действующих международных структур. Он посетовал, что кто-то пытается списать Россию со счетов, но убежден, что этого не произойдет.

Выступая на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай", он вспомнил последний доклад клуба, где говорится, что в изменившихся мировых условиях институты становятся не гарантией мировой стабильности, а помехой в выстраивании отношений.

По мнению авторов доклада, уточнил президент, нас ожидает мир, где отдельные государства или группы стран будут действовать гораздо более самостоятельно, а привычные международные организации потеряют свое значение.

Российский лидер отметил, что понятно, что лежит в основе доклада: по сути послевоенный миропорядок был создан Советским Союзом, США и Великобританией. Однако изменилась роль Великобритании, СССР вообще не существует, "а Россию кто-то вообще попытался списать со счетов".

"Я уверяю вас, дорогие друзья. Мы объективно оцениваем наши возможности - интеллектуальные, территориальные, экономические и военные. И сегодняшние наши возможности и потенциал. И, укрепляя нашу страну, глядя на то, что происходит в мире, в других странах, хочу сказать тем, кто еще ждет постепенного затухания России - нас в этом случае беспокоит только одно, как бы не простудиться на ваших похоронах", - сказал президент.

Владимир Путин отметил, что не может согласиться с мнением экспертов, что существующие международные структуры надо полностью перестроить или отбросить, как устаревшие. Однако он добавил, что сама идея коррекции институционального устройства мировой политики, как минимум, достойна обсуждения.

Владимир Путин Валдай

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