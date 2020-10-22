Путин cчел американскую политику исключительности вредной для самих США

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Американская политика исключительности может обернуться негативными последствиями для самих США, в том числе в их отношениях с Европой, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Это вредно для всех, в том числе и для тех, кто проводит или пытается проводить такую политику исключительности. Потому что это реально разрушает отношения и взаимодействие между Европой и США, значит в конечном итоге наносит ущерб самим США", - сказал Путин на заседании клуба "Валдай".

По его мнению, "этот сегодняшний, сиюминутный тактический, казалось бы, выигрыш, которого добивались Штаты, может обернуться негативными стратегическими последствиями, разрушением доверия".

Он напомнил, что в своей мюнхенской речи в 2007 году говорил о том, что недопустимо, когда одна страна перемещает за рамки своих национальных границ свое право и пытается подчинить этому регулированию другие государства.

"А что сейчас происходит? Разве не западноевропейские лидеры говорят о том, что недопустимы вторичные санкции и распространение американский юрисдикции на деятельность европейских компаний? Вот если бы у них хватило мужества прислушаться к тому, что я говорю, и попытаться хотя бы изменить ситуацию, аккуратно, не разрушая атлантической солидарности и каких-то структурных схем в НАТО и еще там где-то..." - сказал президент.

По его словам, эти реалии надо учитывать при формировании современных международных отношений, "которые должны строиться, безусловно, на учете интересов друг друга и взаимном уважении, уважении суверенитета".