Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:37Заразились
на 22.10В России 1 463 306+15 971В мире 41 227 176+443 751

Путин cчел американскую политику исключительности вредной для самих США

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Американская политика исключительности может обернуться негативными последствиями для самих США, в том числе в их отношениях с Европой, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Это вредно для всех, в том числе и для тех, кто проводит или пытается проводить такую политику исключительности. Потому что это реально разрушает отношения и взаимодействие между Европой и США, значит в конечном итоге наносит ущерб самим США", - сказал Путин на заседании клуба "Валдай".

По его мнению, "этот сегодняшний, сиюминутный тактический, казалось бы, выигрыш, которого добивались Штаты, может обернуться негативными стратегическими последствиями, разрушением доверия".

Он напомнил, что в своей мюнхенской речи в 2007 году говорил о том, что недопустимо, когда одна страна перемещает за рамки своих национальных границ свое право и пытается подчинить этому регулированию другие государства.

"А что сейчас происходит? Разве не западноевропейские лидеры говорят о том, что недопустимы вторичные санкции и распространение американский юрисдикции на деятельность европейских компаний? Вот если бы у них хватило мужества прислушаться к тому, что я говорю, и попытаться хотя бы изменить ситуацию, аккуратно, не разрушая атлантической солидарности и каких-то структурных схем в НАТО и еще там где-то..." - сказал президент.

По его словам, эти реалии надо учитывать при формировании современных международных отношений, "которые должны строиться, безусловно, на учете интересов друг друга и взаимном уважении, уважении суверенитета".

Владимир Путин США

Новости

Что произошло за день: четверг, 22 октября

Путин оценит возможность остаться президентом после 2024 года, "когда придет время"

Путин оценит возможность остаться президентом после 2024 года, "когда придет время"

Президент РФ заявил, что "его не колышат" обвинения в его адрес

Президент РФ заявил, что "его не колышат" обвинения в его адрес
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Президент РФ оценил число жертв конфликта в Карабахе в почти 5 тыс.

Навальный попал в больницу

Путин заявил, что лично помог Навальному выехать за границу на лечение

Путин заявил, что лично помог Навальному выехать за границу на лечение

Путин признал разногласия с Турцией по Карабаху, но не нашел нужды стрелять

Путин признал разногласия с Турцией по Карабаху, но не нашел нужды стрелять

Путин назвал простым предложением идею Минфина сократить армию

Путин назвал простым предложением идею Минфина сократить армию
Пандемия коронавируса

Путин не увидел необходимости возвращать весенние COVID-ограничения

Пассажир автобуса в Новгороде открыл огонь из-за просьбы надеть маску

Минприроды проверит сообщения о нефтяном пятне на Иртыше

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');