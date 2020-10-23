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Обманутые дольщики смогут повторно использовать маткапитал без суда

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин изменил правила возврата материнского капитала для обманутых дольщиков, сообщает пресс-служба правительства РФ.

"Обманутые дольщики, получившие компенсацию вместо готового жилья, смогут повторно использовать средства материнского капитала без обращения в судебные инстанции", - говорится в сообщении.

Раньше дольщики, которые вложили в новое жилье средства материнского капитала, получали их обратно в случае назначения компенсации для восстановления прав. Но эти деньги они обязаны были вернуть в Пенсионный фонд России (ПФР), и для повторного их использования надо было обращаться в суд.

Новое постановление закрепило изменения в процедуре: средства в ПФР будет возвращать Фонд защиты прав дольщиков из выплачиваемой компенсации, а ПФР обязан будет вносить сведения о возврате в федеральный регистр лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки.

Михаил Мишустин

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