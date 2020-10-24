Суд арестовал главу космического центра "Восточный"

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Благовещенский суд (Амурская область) на два месяца арестовал директора космического центра "Восточный" Романа Бобкова, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"Бобков арестован по делу о подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями и подстрекательству к служебному подлогу до 22 декабря", - сказал собеседник агентства.

Бобков стал фигурантом уголовного дела, по которому также проходит главный инспектор 119-го отдела государственного архитектурно-строительного надзора (ГАСН) Минобороны Дмитрий Фоминцев. Они оба обвиняются в махинациях со сдачей в эксплуатацию трех водозаборных сооружений на космодроме Восточный.

Информацию об аресте Бобкова подтвердили в суде. Решение принято по ходатайству следователя по особо важным делам третьего отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях на космодроме "Восточный") СУ СКР по Амурской области. Из представленных материалов следует, что Бобков подозревается в совершении двух умышленных преступлений, относящихся к категории средней тяжести, против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления.

В суде отметили, что уголовное дело было возбуждено по материалам УФСБ по Амурской области по ч.4 ст. 33, ч.1 ст. 285, ч.4 ст. 33, ч.2 ст. 292 УК РФ.