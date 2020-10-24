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Три человека с горящего танкера в Азовском море оказались за бортом

Источник назвал вероятной причиной взрыва детонацию паров

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Нефтяной танкер горит в акватории Азовского моря, четыре человека остаются на борту, трое оказались за бортом, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС России.

"На нефтяном танкере "Генерал Ази Асланов" произошел пожар в акватории Азовского моря. Танкер следовал из Порта "Кавказ" в порт г. Ростов-на-Дону. По предварительной информации, танкер пустой. В настоящее время шестеро человек спасены, четыре человека остались на борту, три человека находятся за бортом", - сказали в ведомстве.

На танкере было 13 человек экипажа.

В свою очередь в Росморречфлоте "Интерфаксу" сообщили, что десять человек спасены, троих ищут. "Спасены 10 человек, они в безопасности, еще трое оказались в воде. Ведутся поиски", - сказали в ведомстве.

К месту бедствия спасателями МЧС направлены три спасательных судна. Также на месте находится судно "Братск".

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что взрыв произошел, по предварительным данным, из-за детонации взрывоопасных паров. "По предварительным данным, судно шло в Ростов-на-Дону. Шло балластом", - сказал источник.

Ранее в субботу информированный источник сообщил "Интерфаксу" о взрыве на танкере в Керченском проливе. Он отметил, что судно находится на плаву.

Азовское море

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