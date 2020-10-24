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Танкер в Керченском проливе накренился после взрыва

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Находящийся в Керченском проливе танкер "Генерал Ази Асланов", на борту которого в субботу вечером произошел взрыв, накренился, сообщил "Интерфаксу" представитель Росморречфлота.

"Танкер сейчас с креном стоит в воде. Пожара нет. Нефтепродуктов на нем не было, соответственно, опасности разлива нет. По предварительной информации, взрыв произошел в балласте, поскольку там оставались пары", - сообщили в Росморречфлоте.

Собеседник агентства добавил, что на борту могут оставаться люди. В ближайшее время на место прибудут спасательные службы. О судьбе пропавших трех моряков информации пока нет.

В пресс-службе МЧС России сообщили, что к ликвидации чрезвычайной ситуации с танкером привлечены 102 человека и 14 единиц техники, организована работа оперативного штаба.

Транспортные следователи направились к месту происшествия с нефтяным танкером, сообщает в субботу Московское межрегиональное управление СК на транспорте. Данные о пострадавших в результате инцидента уточняются, организована доследственная проверка.

Как сообщалось, в субботу произошел взрыв на танкере "Генерал Ази Асланов" в Керченском проливе (Краснодарский край). Экипаж танкера состоит из 13 человек.

Керченскbq пролив Генерал Ази Асланов

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