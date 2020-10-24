В МЧС не увидели разлива нефти после ЧП с танкером в Азовском море

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Разлива нефти в районе бедствия танкера в Азовском море нет, сообщил журналистам в субботу руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Никита Гавриляк.

"Предварительно, разлива нефтепродуктов нет. На судах, участвующих в ликвидации есть заградительные боны длинной более 1500 метров", - заявил Гавриляк.

Как сообщалось, в субботу на нефтяном танкере "Генерал Ази Асланов", находившемся в акватории Азовского моря, произошел взрыв и пожар. Танкер следовал из Порта "Кавказ" в порт г. Ростов-на-Дону. Экипаж танкера состоит из 13 человек. К настоящему времени спасатели эвакуировали десятерых человек, проводятся поисковые работы трех человек.