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В России за сутки выявлено 17 347 случаев коронавируса

В России за сутки выявлено 17 347 случаев коронавируса
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - За последние 24 часа в России зарегистрированы еще 17 347 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа, сообщает оперштаб. Это очередной антирекорд. Предыдущий максимальный суточный прирост составлял 17 340 и был зарегистрирован в пятницу, 23 октября.

В Москве за сутки зафиксировано еще 5224 случаев COVID-19.

Всего в стране 1 531 224 эпизодов за все время пандемии.

Всего новые случаи заражения выявлены в 85 регионах страны. В частности, на Санкт-Петербург пришлось 715 заболевших, Московская область - 499, Нижегородская область - 376, Ростовская область - 312, Архангельская область - 298, Свердловская область - 281, Красноярский край - 274, Воронежская область - 272, Забайкальский край - 234, Бурятия - 213, Иркутская область - 211, Алтайский край - 210. В остальных регионах менее 210 эпизодов.

За сутки скончались в стране 219 человек, число жертв за весь период выросло до 26 269.

Поправились и выписаны 1 146 096 пациентов, в том числе 7 574 человека за последние сутки.

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