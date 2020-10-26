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В РПЦ опровергли закрытие кафедры теологии в МИФИ

В РПЦ опровергли закрытие кафедры теологии в МИФИ
Фото: Михаил Почуев/ТАСС

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - В Русской православной церкви опровергли информацию о закрытии кафедры теологии в МИФИ.

В минувшую субботу известный миссионер протодиакон Андрей Кураев написал у себя в соцсетях, что кафедра теологии, созданная несколько лет назад в ведущем ядерном вузе, закрылась и что там больше не проходят занятия, даже дистанционные. Отец Андрей связал это с отсутствием интереса у студентов.

Между тем проректор по научной работе Общецерковной аспирантуры и докторантуры Дмитрий Шмонин заявил "Интерфаксу" в понедельник, что информация о закрытии кафедры теологии МИФИ не соответствует действительности.

"Кафедра выполняет всю учебную нагрузку, закрепленную за ней. Занятия в университете сейчас ведутся только в удаленном режиме (онлайн)", - уточнил он, добавив, что уже послезавтра в МИФИ пройдет научно-практический семинар Рособрнадзора по теологии.

РПЦ МИФИ

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