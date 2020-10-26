Очаг сибирской язвы в Дагестане объяснили контактом при убое скота

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Пятеро жителей села Какамахи Карабудахкентского района Дагестана заразились сибирской язвой при контакте с домашними животными, сообщает в понедельник пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

"По предварительным данным эпидемиологического расследования установлено, что причиной заражения послужил непосредственный контакт в процессе убоя и разделки крупного рогатого скота. По представленной информации от ветеринарного врача Карабудахкентского района, бычки не состояли на ветеринарном учете. Забой животных производился без предубойного ветеринарного осмотра в личном подсобном хозяйстве одного из пострадавших", - говорится в сообщении.

Установлен круг лиц, имевших риск инфицирования, участвовавших в разделке и покупке мяса - всего 26 человек, из них семь детей. За контактными лицами установлено медицинское наблюдение.

В эпидемическом очаге произведен отбор клинического материала от больных (струп, смывы с язвы) и из объектов внешней среды (остатки мяса, почва, смывы с разделочного оборудования и инвентаря) для лабораторных исследований на сибирскую язву.

В пробах клинического материла от первых двух заболевших выявлен ДНК возбудителя сибирской язвы.

"Приняты оперативные меры по изъятию зараженного мяса в очаге. Сотрудниками Роспотребнадзора Дагестана совместно со специалистами ветеринарной службы и сотрудниками внутренних дел устанавливаются покупатели и проводится изъятие мяса. Утилизированы шкуры путем сжигания в специально отведенном месте с проведением дезинфекции в местах сжигания", - отмечается в сообщении.

Главе района вынесены предложения для принятия мер по запрещению несанкционированной продажи мяса и продуктов животного происхождения в неустановленных для торговли точках, а также проведения разъяснительной работы с поставщиками мяса и мясной продукции в организованные коллективы.

По предписанию Роспотребнадзора Дагестана медработниками проводятся подворные обходы контактных лиц. За лицами, подвергшимися риску заражения, установлено медицинское наблюдение, проведена экстренная антибиотико-профилактика.

Организована внеплановая вакцинация против сибирской язвы восприимчивого поголовья животных. Проводится разъяснительная работа с населением о мерах профилактики сибирской язвы.

По факту регистрации случаев заболевания сибирской язвой в следственный отдел следственного управления МВД по региону в Карабудахкентском районе и в прокуратуру Карабудахкентского района направлена информация.

Как сообщалось, несколько жителей села Какамахи Карабудахкентского района Дагестана госпитализированы с подозрением на сибирскую язву. Зарегистрировано пять случаев с 24 по 26 октября. Четверых пациентов врачи выявили при подворном обходе в селе Какамахи. Всех их госпитализировали и изолировали в перепрофилированный инфекционный госпиталь (боксированное отделение) Гурбукинской участковой больницы Карабудахкентского района.

Кроме того, в октябре 2019 года в селе Новокули Новолакского района было выявлено четыре случая заражения сибирской язвой. Причина была та же - разделывание мяса после убоя крупного рогатого скота.