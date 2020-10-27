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Обыски прошли в федеральном центре стандартизации и метрологии в Красноярске

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Оперативно-розыскные мероприятия прошли в федеральном госучреждении "Центр стандартизации, метрологии и испытаний в Красноярском крае" (ЦСМ), а также дома у его руководителя, сообщил "Интерфаксу" информированный источник во вторник.

По его словам, есть информация, что директор ФБУ заключал договоры в фирмами, учредителями которых являлись его родственники, на поставку оборудования по завышенной стоимости.

Он уточнил, что речь идет о трех компаниях: ООО "Диолаб-Сибирь", ООО "Центр сертификации и экспертизы "Красноярск-тест", и ООО "Центр содействия и развития "Красноярск-тест".

Также, по данным источника, должностные лица ЦСМ "задним числом" выдали представителям коммерческих организаций свидетельства о проверке оборудования, необходимых для участия в торгах, без фактического проведения проверок.

По данным официального сайта СЦМ, его руководителем с 2002 года является Виталий Моргун, с 2007 по 2011 год он был также депутатом красноярского Заксобрания.

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