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В Башкирии вынесли приговор таксисту, пьяным сбившему четырех подростков

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Суд в Башкирии приговорил к семи годам колонии общего режима таксиста, сбившего в июне четверых подростков, сообщила пресс-служба республиканского СУ СКР во вторник.

Житель Иглинского района республики признан виновным по пункту "а" части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения).

Как установили следствие и суд, 16 июня на улице Ворошилова в селе Иглино пьяный водитель резко повернул, выехал на обочину и сбил четырех подростков. В результате 15-летняя девочка скончалась на месте происшествия, ее ровесник получил тяжелые травмы, здоровью еще двоих детей, 15 и 13 лет, был причинен вред средней тяжести.

Виновник ДТП пытался скрыться, но, не справившись с управлением, съехал в кювет и был задержан очевидцем происшествия.

В ходе следствия и суда мужчина признал свою вину.

Кроме лишения свободы, суд также лишил его права управлять транспортным средством в течение трех лет после отбытия основного наказания.

Также суд удовлетворил исковые требования о компенсации морального вреда потерпевшим на общую сумму 1,33 млн рублей.

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