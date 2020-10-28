Ни в одном водоеме Урала не оказалось воды надлежащего качества

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Воды надлежащего качества нет ни в одном из водных объектов на территории Уральского федерального округа (УрФО), сообщил замгенпрокурора РФ Игорь Ткачев.

"По итогам мониторинга загрязнения окружающей среды ни в одном из 230 водных объектов Урала не выявлено воды надлежащего качества", - сказал он на межрегиональном совещании по вопросам окружающей среды при Генпрокуратуре РФ.

По словам Ткачева, при стабильно высоком водопотреблении и водоотведении в регионах наблюдается "критически низкий" процент очистки стоков, которые и являются основной причиной загрязнений вод.

"Причиной этого является то, что не на всех предприятиях осуществляется строгий контроль, опасные отходы складируются в необорудованных местах, к работе с ними допускаются лица без специальной квалификации", - сказал замгенпрокурора.

Зачастую, по словам Ткачева, очистные сооружения находятся в неудовлетворительном состоянии.