Путин заявил, что до части регионов только доходит первая волна COVID

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - По мнению специалистов, до некоторых регионов России еще только докатывается первая волна коронавируса, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Мы не говорим там о какой-то второй волне, но как вот совсем недавно, еще утром обсуждали, до некоторых регионов еще первая волна только докатывается, по мнению специалистов. Надо держать руку на пульсе и своевременно, эффективно реагировать на происходящие события", - сказал Путин на совещании с членами правительства в среду.