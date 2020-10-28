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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:31Заразились
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Путин заявил, что до части регионов только доходит первая волна COVID

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - По мнению специалистов, до некоторых регионов России еще только докатывается первая волна коронавируса, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Мы не говорим там о какой-то второй волне, но как вот совсем недавно, еще утром обсуждали, до некоторых регионов еще первая волна только докатывается, по мнению специалистов. Надо держать руку на пульсе и своевременно, эффективно реагировать на происходящие события", - сказал Путин на совещании с членами правительства в среду.

Хроника 09 января – 28 октября 2020 годаПандемия коронавируса
Владимир Путин коронавирус

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