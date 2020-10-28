В России зарегистрирован антирекорд по числу умерших от COVID-19

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Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России за минувшие сутки составил 16 202 новых случая COVID-19 в 84 регионах. Умерли 347 человек - это новый антирекорд по числу подтвержденных летальных исходов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду.

Количество новых случаев COVID-19 за сутки в РФ второй день подряд демонстрирует снижение. Накануне было зарегистрировано 16 550 новых случаев, хотя в понедельник, 26 октября, была превышена отметка в 17 тысяч. В минувшие выходные был зарегистрирован 16 521 новых случаев - 24 октября, 25 октября - 16 710 новых случаев COVID-19 .

В Москве вторые сутки наблюдается снижение количества новых заболевших. За сутки в российской столице число выявленных случаев составило 3 670, накануне во вторник было 4 312, в понедельник - 5 224 новых случая COVID-19. За сутки выписаны 3 577 человек, 75 скончались.

За минувшие сутки в стране выздоровел 12 361 человек. В России нарастающим итогом зарегистрировано 1 млн 563 тыс. 976 случаев (+1,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период по России умерли 26 935 человек. Число выписанных за весь период составило 1 млн 171 тыс. 301 человек.

Заболеваемость в регионах

По информации оперативного штаба, распределение новых случаев COVID-19 за сутки по субъектам выглядит так: Санкт-Петербург - 727, Московская область - 505, Нижегородская область - 377, Архангельская область - 317, Ростовская область - 314, Воронежская и Свердловская области - по 291, Красноярский край - 279, Крым - 251, Забайкальский край - 224, Иркутская область - 223, Республика Коми - 219, Алтайский край - 218, Бурятия - 212, Ульяновская область и Хабаровский край - по 201.

В Ханты-Мансийский АО - еще 199 случаев заражения, в Волгоградской области - 198, в Саратовской области -197, в Томской области - 196, в Мурманской области - 193, в Ставропольском крае и Омской области - по 190, в Ямало-Ненецком АО - 183, в Новосибирской области и Приморском крае - по 180. На Якутию пришлись 178 новых заболевших, на Кемеровскую область - 177, на Оренбургскую область - 176, на Пензенскую область -169, на Самарскую область -161, на Пермский край - 159, на Кировскую область - 148, на Челябинскую область - 145, на Республику Алтай - 144, на Брянскую область - 142, на Тверскую и Тюменскую области - по 137, на Хакасию - 134, на Краснодарский край - 133, на Ленинградскую область - 130, на Астраханскую область - 121, на Курскую и Орловскую области - по 120, на Псковскую область - 116, на Ивановскую область - 114, на Ярославскую область - 113, на Амурскую область - 111, на Смоленскую область - 108, на Тульскую область - 107, на Костромскую область - 106, на Рязанскую область - 104, на Калужскую область - 103. В остальных регионах России суточный прирост за минувшие сутки составил менее 100 случаев.