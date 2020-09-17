Сторонники отца Сергия обратятся в полицию после визита комиссии епархии

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Соратники лишенного сана и отлученного от церкви отца Сергия (Романова) намерены обратиться в правоохранительные органы в связи с визитом комиссии Екатеринбургской епархии на территорию Среднеуральского женского монастыря в четверг.

"Хотелось бы напомнить лицам, безрассудно нарушающим российские законы, что уголовной ответственности за нарушение неприкосновенности жилища, предусмотренной ст.139 УК РФ, никто не отменял. Соответствующие заявления в правоохранительные органы уже нами подготовлены и сегодня будут поданы", - сказал юрист Дмитрий в видеообращении на странице в соцсети соратника Романова Всеволода Могучева.

Как сообщалось, комиссию Екатеринбургской епархии не допустили на территорию Среднеуральского женского монастыря, где находится отец Сергий (Романов). В связи с этим епархия заявила, что намерена обратиться в правоохранительные органы.

Юрист Дмитрий также отметил, что комиссию епархии на территорию обители на пустили насельницы монастыря, "которые защищали свое конституционное право на неприкосновенность жилища - ст.25 Конституции РФ".

"На территории Среднеуральского женского монастыря нет собственности епархии кроме 3,5 гектаров земель сельскохозяйственного назначения, на которых растет капуста, но строительство на этой территории (...) запрещено", - сказал Дмитрий, уточнив, что на остальной территории монастыря, в том числе занятой под жилые строения, "у епархии есть только право владения земельным участком".

В видео также зафиксировано обращение отца Сергия. Так, бывший схиигумен заявил, что насельницы монастыря, которые преградили дорогу комиссии епархии, "защищали свое конституционное право на жилище и жить в доме Пресвятой Богородицы".

"В Конституции РФ записано, что церковь вне государства, однако вопреки Конституции митрополия обращается в СК для привлечения насельниц, женщин и детей к выселению из монастыря", - сказал Романов.

Как сообщалось, Екатеринбургская епархия создала комиссию для инвентаризации недвижимого имущества в Среднеуральском женском монастыре, в котором находится отлученный от церкви схимонах. Комиссия начала работу в четверг. По итогам инвентаризации имущества монастыря "будет составлена опись и пояснительная записка с изложением ситуации и выводами".

Как сообщалось, 3 июля суд Екатеринбургской епархии признал отца Сергия (Романова) виновным в нарушении монашеских обетов и священнической присяги и лишил его сана. 24 июля это решение утвердил патриарх.

10 сентября суд Екатеринбургской епархии принял решение об отлучении схимонаха от церкви и направил его на утверждение правящему архиерею.

Сам отец Сергий неоднократно заявлял, что не намерен покидать Среднеуральский женский монастырь. Вместе с ним в монастыре остаются более 150 насельниц. Им предлагали перевестись в другие обители, но они отказались.