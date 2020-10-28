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Ростуризм ожидает падения выездного турпотока по итогам года на 80%

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Уменьшение выездного турпотока из России в нынешнем году составит 80%, на столько же сократятся траты россиян за границей, сообщила в среду глава Ростуризма Зарина Догузова.

"В среднем от 35 до 45 млрд долларов россияне ежегодно вывозят за рубеж, значительная часть этих денег - это траты на отдых. В 2020 году у нас падение по выезду и расходам россиян за границей составит порядка 80% в силу объективных причин", - сказала она в интервью телеканалу НТВ.

Догузова отметила, что Россия постепенно восстанавливает международное авиасообщение, сейчас оно открыто уже с 15 странами.

"Если ситуация будет улучшаться, будут и дальше границы постепенно открываться. Это происходит на двусторонней основе и с учетом показателей, которые вырабатывает Роспотребнадзор. Пока что очень многие страны сами не готовы открывать границы для России и многих других государств", - заключила она.

Зарина Догузова Ростуризм

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