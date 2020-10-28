Россия с 30 октября частично ограничит ввоз томатов из Марокко

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Россельхознадзор с 30 октября запрещает ввоз томатов из Марокко с фитосертификатами Нидерландов, Бельгии и Франции из-за выявления вируса мозаики пепино (Pepino mosaic virus), сообщает служба. Не исключается и полное ограничение на ввоз томатов из Марокко.

Россельхознадзор отметил, что вирус мозаики пепино был обнаружен в десяти случаях. Продукция была ввезена в сопровождении реэкспортных фитосанитарных сертификатов, выданных компетентными ведомствами Бельгии, Франции и Нидерландов - стран, через которые томаты были ввезены в Россию из Марокко.

Россельхознадзор уточняет, что ограничительные меры будут действовать до проведения переговоров с компетентными ведомствами стран, урегулирования ситуации и обеспечения исследований отправляемых в Россию томатов на наличие вируса мозаики пепино методом, достоверно гарантирующим отсутствие заболевания в продукции.

Кроме того, Россельхознадзор направил официальное обращение в адрес национальной организации по карантину и защите растений Марокко в связи с обнаружением вируса "с целью проведения переговоров и выяснения регионов производства зараженных томатов".

Вирус мозаики пепино, а также вирусы коричневой морщинистости плодов томата и пятнистого увядания томатов отсутствуют в едином перечне карантинных объектов ЕАЭС. Учитывая серьезную вредоносность этих вирусов для тепличного овощеводства, Россельхознадзор в качестве временной карантинной фитосанитарной меры с 27 июля ввел требование к отсутствию этих вирусов в семенах, рассаде и плодах томата и перца, поступающих в Россию из стран-экспортеров. Требование будет действовать до включения вирусов в единый перечень карантинных объектов ЕАЭС. Одновременно ведомство обратилось в Евразийскую экономическую комиссию с просьбой оперативно рассмотреть вопрос о дополнении перечня.

Вирус мозаики пепино может широко распространиться на территории РФ и нанести производству томатов значительный экономический ущерб, предупреждает Россельхознадзор. Экономические потери в результате заражения этим вирусом связаны со снижением товарных качеств томата (уменьшение размера плодов, их неравномерное созревание, развитие мраморности и пятнистости). Вирус очень быстро распространяется от зараженных растений на здоровые при проведении агротехнических мероприятий и при сборе урожая.

Марокко, наряду с Турцией, является одним из крупных поставщиков томатов в РФ.