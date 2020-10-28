В Кремле заявили, что в ноябре визита Путина в Сербию не будет

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Дата визита президента РФ Владимира Путина в Сербию окончательно еще не определялась.

В ноябре поездки не планируется, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее появились сообщения о том, что планировавшийся в октябре визит президента РФ в Сербию отменен.

"Окончательная дата не была еще определена. В ноябре не будет", - сказал Песков "Интерфаксу", отвечая на вопрос, соответствует ли действительности информация о том, что визит, планировавшийся на октябрь, вообще отменен.

Ранее сообщалось, что Белград ожидает визита российского президента на открытие храма Святого Саввы.