Росприроднадзор подал рекордный иск к "дочке" "Газпрома"

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - В Арбитражный суд Астраханской области поступил иск управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Астраханской и Волгоградской областям к ООО "Газпром переработка" на 225,145 млн рублей, следует из материалов суда.

Дата рассмотрения иска в настоящее время не назначена. Сумма иска в десятки раз превышает годовые штрафные выплаты всей группы компании "Газпром": согласно отчету о деятельности в области устойчивого развития за 2019 год, группа "Газпром" выплатила экологические штрафы на сумму 14,63 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в августе этого года межрегиональное управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям оштрафовало на 225 млн рублей ООО "Газпром переработка" за загрязнение почвы серой. Был подтвержден факт загрязнения земельного участка площадью 136 452 кв. метра по содержанию серы валовой в 14-18 раз по отношению к фоновым показателям в результате работы установки У-250 для получения элементарной (газовой) серы и эксплуатации механизированного склада комовой серы.

Участок расположен на производстве №6 Астраханского ГПЗ филиала ООО "Газпром переработка".

Проведено административное расследование по ч.2 ст.8.6 КоАП РФ. В результате общество привлечено к административной ответственности. Рассчитан размер вреда окружающей среде, он составил более 225 млн рублей.

По результатам согласования ущерба с центральным аппаратом Росприроднадзора в адрес ООО "Газпром переработка" направлялось предложение возместить ущерб добровольно. В августе в сообщении межрегионального управления Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям отмечалось, что в случае отказа возместить ущерб добровольно ведомство обратится в суд.

В компании "Газпром переработка" в августе "Интерфаксу" прокомментировали: "Межрегиональным управлением Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям в адрес ООО "Газпром переработка" направлено требование о компенсации вреда окружающей среде.

Дочерняя компания "Газпрома" "Газпром переработка" создана в 2007 году. Объединяет Уренгойский завод по подготовке конденсата к транспорту, Сургутский ЗСК, Сосногорский ГПЗ, Астраханский ГПЗ и "Газпром нефтехим Салават".